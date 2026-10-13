La polémica por una supuesta estatua de Baphomet en una vivienda de Jardines del Pedregal sumó un nuevo elemento tras la difusión de análisis realizados con herramientas de detección de inteligencia artificial.

Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales y generaron reacciones entre usuarios, vecinos y autoridades locales, presentan indicios de haber sido generadas con IA o modificadas digitalmente, según diversas plataformas especializadas.

Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia independiente que confirme la autenticidad de las fotografías ni la presencia real de la escultura de Baphomet en la exclusiva zona residencial de la CDMX.

Estatua de Baphomet en Jardines del Pedregal, CDMX desata controversia (Especial )

¿Son reales las fotos de Baphomet en Jardines del Pedregal? Detectores de IA apuntan a posibles alteraciones

Los resultados de SynthID Detector señalaron que la primera imagen fue creada o editada con tecnología de OpenAI, mientras que la segunda presentó una marca asociada con Google AI; por su parte, Gemini indicó que parte del contenido había sido editado o generado con inteligencia artificial.

Google Imágenes también advirtió que no era posible determinar de manera definitiva si la fotografía había sido generada o modificada con IA, aunque señaló que usuarios en redes sociales habían cuestionado su autenticidad.

¿Las imágenes de la estatua Baphomet en Jardines del Pedregal, fueron hechas con IA? (Google imágenes)

En tanto, Grok consideró que las imágenes podrían haber sido generadas o procesadas con herramientas de inteligencia artificial, incluido el mejoramiento de resolución.

No obstante, estas evaluaciones no permiten establecer por sí solas cómo se produjo cada fotografía.

En el caso de ChatGPT, el análisis visual inicial no permitió confirmar que las fotografías fueran falsas, aunque las imágenes presentan elementos que parecen coherentes con una toma real, como los cables eléctricos, los árboles y las sombras, estos detalles también pueden reproducirse mediante herramientas de generación de imágenes.

Tras conocer los resultados de SynthID Detector y las evaluaciones de otras plataformas, la posibilidad de que las fotografías de la estatua de Baphomet hayan sido generadas o modificadas con IA cobra mayor fuerza.

¿Las imágenes de la estatua Baphomet en Jardines del Pedregal, fueron hechas con IA? ( SynthID)

¿Las imágenes de la estatua Baphomet en Jardines del Pedregal, fueron hechas con IA? ( SynthID)

¿Existe la estatua de Baphomet en Jardines del Pedregal?

Hasta el momento, con la información disponible, no se cuenta con evidencia independiente suficiente para confirmar que la estatua de Baphomet esté instalada en una vivienda de Jardines del Pedregal, CDMX.

Por ello, aunque los detectores ofrecen indicios de generación o edición con IA, la conclusión debe tomarse con cautela, pues la procedencia de los archivos originales y una verificación presencial serían necesarias para esclarecer el origen de las imágenes y determinar si la supuesta estatua existe.