La estatua de Baphomet en Álvaro Obregón, CDMX no existe, aclaró Javier López Casarín, alcalde de la demarcación, luego de que fotografías y videos de la supuesta escultura se viralizaran en redes sociales.

“Empezó a llegarme por mi correo y por mis redes, en algunos tonos de peticiones y en otros tantos de exigencias, descalificaciones, agresiones que venían desde petición para firmar op juntar firmas para que el caso del que se lograra firmar, fuéramos a exigirle a ese vecino, que aunque fuera su propiedad privada, tenía que bajar su esculturademoniaca.” Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón

Las publicaciones mostraban una figura monumental de Baphomet con cuernos y cabeza de cabra, presuntamente instalada en una vivienda de Jardines del Pedregal; algunas versiones incluso aseguraban que los vecinos estaban inconformes y exigían que fuera retirada.

Sin embargo, Javier López Casarín desmintió la historia y advirtió que las imágenes de la estatua de Baphomet que circularon en internet fueron creadas con inteligencia artificial (IA).

Javier López Casarín pide no compartir noticias falsas sobre Baphomet

A través de su cuenta de X, Javier López Casarín llamó a la población a verificar la información antes de compartirla y evitar la difusión de noticias falsas ante la viralidad de las imágenes de la estatua de Baphomet.

“¡Vecinas y vecinos, no caigamos en noticias falsas!” Javier López Casarín

López Casarín reveló en un video de sus redes sociales que recibió mensajes, solicitudes y reclamos relacionados con la supuesta escultura de Baphomet.

El caso generó confusión porque las imágenes se difundieron como si documentaran un hecho real; no obstante, no existen pruebas verificables de que la figura esté instalada en el domicilio señalado ni de que haya ocurrido el conflicto vecinal descrito en las publicaciones.

Por ello, López Casarín insistió en la importancia de comprobar la autenticidad de las publicaciones antes de creerlas o replicarlas en redes sociales.