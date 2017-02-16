Estuvieron a unos segundos de la penetración, pero no contaban con su falta de equilibrio.

Nada les impidió a estos chicos darse el faje de sus vidas; ni que estuvieran en vía pública, ni que los estuvieran filmando. La sesión de besos apasionados pudo con todo, excepto por un detalle.

En un intento de levantar a su pareja, el joven resbaló llevándose a la chica con él. Ambos terminaron en el suelo y se convirtieron en la burla de redes sociales.

Sí, un paso en falso los catapultó a la fama y su momento de pasión fue interrumpido por carcajadas y un poco de dolor.