Luego de ser blanco de duras críticas, Xóchitl Gálvez ya respondió a las burlas que ha recibido por no hablar inglés y expresar su “yujab tu wok de tok”; esto dijo en TikTok.

Y es que la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD) rumbo a las elecciones 2024, se puso en el ojo del huracán durante su participación en un evento del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson en Washington, DC.

Esto como parte de su gira por Estados Unidos, donde no le fue nada bien, pues no sólo fue acreedora de burlas, sino de ataques por parte de connacionales que respondieron negativamente ante la llegada de Xóchitl Gálvez al vecino norteamericano.

Sin embargo, la candidata de la oposición reaccionó a través de un video al sinfín de mofas que le han llovido, ¿cómo respondió? Te decimos lo que expresó en su TikTok.

“Voy a aprender cómo se dice”; Xóchitl Gálvez responde a burlas por su “yujab tu wok de tok”

Mediante su cuenta oficial de TikTok, donde mantiene una actividad constante, Xóchitl Gálvez publicó un video reaccionando a las burlas por no hablar inglés y decir “yujab tu wok de tok”.

“¿No te gusta? Voy a aprender cómo se dice”, expresó la candidata opositora mientras sostuvo un cartel con su ahora legendaria frase “yujab tu wok de tok”.

Aquí, Xóchitl Gálvez presentó una dinámica donde le preguntó a ciudadanos estadounidenses cómo pronunciar correctamente la expresión, así como su significado.

“Tienes que hacer lo que dices que debes hacer” y “Tienes que cumplir lo que prometes”, fueron algunas de las traducciones que le dieron los habitantes de Estados Unidos a Xóchitl Gálvez.

¿Por qué Xóchitl Gálvez dijo “yujab tu wok de tok”?

Xóchitl Gálvez generó risas y burlas al intenta enviar un mensaje en inglés al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aunque no le salió nada bien y terminó diciendo “yujab tu wok de tok”.

Los asistentes así como usuarios en redes sociales quedaron confundidos al no entender qué fue lo que quiso expresar la candidata presidencial del Frente Amplio por México.

Aunque su pronunciación no fue la ideal, lo que Xóchitl Gálvez pretendía comunicarle al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, era la frase en inglés “you have to walk the talk”.

Lo que se podría traducir a “tiene que predicar con el ejemplo”, haciendo referencia a que al jefe del Estado norteamericano, tiene que velar por la democracia y los derechos humanos y no sólo quedarse en palabras.

Xóchitl Gálvez durante gira por Estados Unidos (@XochitlGalvez / ESPECIAL)

Esto es lo que tienes que saber sobre las elecciones 2024

Las elecciones 2024 se llevarán a cabo el 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE). En juego estarán 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Ciudad de México

Guanajuato

Chiapas

Tabasco

Jalisco

Veracruz

Yucatán

Puebla

Morelos

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429, están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.

¿Cómo va Xóchitl Gálvez en las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

Xóchitl Gálvez ha recibido diversas críticas por su participación en Estados Unidos, ¿esto ha impactado en su preferencia electoral? Te decimos cómo va en las encuestas rumbo a las elecciones 2024.

La encuesta MetricsMx reveló que la representante de Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), Claudia Sheinbaum aventaja a Xóchitl Gálvez, por más de 37 puntos porcentuales.

Así va la intención de voto de cara a las elecciones 2024: