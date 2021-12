Presume boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’ en Facebook y le roban el código QR; ahora es la burla de Internet.

El pasado 29 de noviembre , se registró una batalla campal por conseguir boletos en la preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Al final, quienes pudieron conseguir boletos para su estreno en México el pasado 15 de diciembre, lo celebraron en redes sociales.

Sin embargo, hubo algunos que no se tomaron la molestia en tapar el código QR de los boletos para ver ‘Spider-Man: No Way Home’ que los cines otorgan.

Como consecuencia, un usuario de Facebook, identificado como ‘ Daniel Morenno ’ reveló que le “robaron” sus boletos para ver ‘Spider-Man: No Way Home.

Denuncia robo de boletos QR para 'Spider-Man: No Way Home' (Daniel Morenno / Facebook)

Usuario quedó fuera del estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’

Luego de que un usuario denunciara el robo de sus boletos en formato QR para el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, reveló que quedó fuera del estreno de la película.

Incluso subió a Facebook una foto en donde se le ve triste y pensativo pues asegura, nunca pensó que le pudieran robar sus boletos para ‘Spider-Man: No Way Home’.

“Se pasaron de lanza, nunca pensé que pudieran ser así… Me robaron el código QR de los boletos… En fin, la vida sigue y espero que a esa gente le vaya bien y los necesitara más que yo” Daniel Morenno, usuario de Facebook

Y es que el pasado 30 de noviembre , el usuario identificado como Daniel Morenno subió sin pena la prueba de que había logrado conseguir entradas para ‘Spider-Man: No Way Home’.

Denuncia robo de boletos QR para 'Spider-Man: No Way Home' (Daniel Morenno / Facebook)

Contactos le advirtieron que le robarían sus entradas para ‘Spider-Man: No Way Home’

El robo de boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’ se ha hecho realidad, esto después de que un usuario lo denunciara en Facebook.

Sin embargo, días antes el usuario fue quien subió una captura de pantalla enseñando el código QR, así como los datos del cine y cuántos boletos había comprado para ‘Spider-Man: No Way Home’.

Y pese a que sus contactos le advirtieron que lo borrara, el usuario hizo caso omiso pensando en que nada pasaría y que nadie le robaría el código QR pues “tenía guardados los boletos en su correo”.

Le roban el QR para la función de 'Spider-Man' (Daniel Morenno / Facebook)