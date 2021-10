VIDEO: Pony se pone celoso y patea a caballo al que le pusieron un abrigo

Un video que muestra el momento en que un Pony se pone celoso y patea a un caballo al que le pusieron un abrigo, ya es viral en redes sociales.

En TikTok suelen encontrarse videos sorprendentes sobre animales, como este que muestra a dos amigos, un pony y un caballo, peleando por un abrigo.

Con un carácter muy celoso y resentido, el pony pateó en dos ocasiones al caballo; por fortuna, en ninguna de las ocasiones logró lastimarlo.

Pony pelea con un caballo para quitarle el abrigo

Una pelea entre un pony y un caballo fue grabada por la usuaria ‘@reyalazan en TikTok’. Según se ve en las imágenes, la discusión ocurrió a causa de un abrigo.

La mujer, experta en la crianza de caballos, vistió a un ejemplar con un elegante abrigo de color negro.

Pues, a decir de ella, el frío ha comenzado a afectar el pelo y salud del caballo.

Pony se pone celoso y patea a caballo ( @reyalazan / TikTok)

No obstante, parece que olvidó comprar un abrigo más para el pony celoso que comparte el mismo espacio que el caballo.

Y es que, en cuanto el pony vio que el caballo tenía un nuevo accesorio, se olvidó de su amistad y de animó a pelear por la prenda.

“Pareces un pingüino, qué elegante”, dijo la usuaria @reyalazan sobre el caballo.

Como respuesta a esta provocación, el pony utilizó sus patas traseras para patear al caballo en dos ocasiones.

“No te pongas celoso, yo no te he enseñado esos modales”, le dice la dueña a su pony en tono de regaño.

A pesar de la llamada de atención, el pony parece “hacer un berrinche” por no tener un abrigo como el caballo.

Los caballos y ponys “no son tóxicos”, aclara experta

La usuaria @reyalazan es una experta en lo que a caballos se refiere; desde sus cuidados hasta el comportamiento. Al respecto, aseguró que estos animales “no son tóxicos”.

Luego de que el video del pony celoso se hiciera viral, muchos internautas la cuestionaron sobre si esta “actitud tóxica” era algo normal en caballos.

La mujer aprovechó la oportunidad para aclarar que los caballos no tienen conciencia del mal.

Es decir, el pony nunca trató de lastimar al caballo para quitarle el abrigo que le gustó.

Lo más probable es que, cuando el pony observó que el caballo era “diferente” con la prenda, trató de defenderse.