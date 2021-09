Policías lo detienen por no usar cubrebocas y humillarlos; él llama a su mamá y lo regaña

Un joven ha quedado exhibido a través de un video en redes sociales luego de que este no quisiera usar cubrebocas y fuera detenido por los policías a quienes humilló.

El joven que no quiso usar cubrebocas, no conforme con humillar y agreder a los policías, le habló a su mamá por teléfono para que fuera a auxiliarlo pero, en vez de ayudarlo ella no lo defiende y lo regaña enfrente de todos.

El joven identificado como Luis Antonio Chara de Perú, comenzó a comportarse de manera déspota ante los policías y a denigrar de manera verbal luego de que le pidieran usar cubrebocas.

Sin embargo, el joven se limita a insultarlos y amenazarlo s con llamar a su mamá, quien aparentemente conoce a “policías de alto rango”.

“Qué me vas a tocar, ¿qué te crees? Ni siquiera eres policía, no me toques. Mamá, me quieren hacer subir a la comisaría porque supuestamente no me puse mascarilla, estos igualados” Luis Antonio Chara

La madre del joven no lo defiende y lo regaña

Sin embargo, pese a que el joven humilló a los policías quienes querían levantarle una multa, ellos no se dejaron del joven ante las amenazas de llamar a su mamá.

“El señor Luis Antonio Chara ha estado transitando sin mascarilla y acaba de agredir verbalmente a los señores inspectores y a los demás señores, tanto a mi persona. Le explico, le tengo que llevar a la comisaría para poder colocarle la papeleta, no lo voy a detener señor, simplemente le voy a colocar la papeleta. Yo le voy a colocar su DNI cuando le coloque la papeleta” Oficial

Y, pese a la llamada telefónica hacia su mamá no resultó como el joven esperaba pues en vez de defenderlo, ella lo regañó.