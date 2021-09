México. - El diputado federal Gerardo Fernández Noroña insistió en llamar a que se elimine el uso de cubrebocas como medida preventiva ante el Covid-19.

Así lo aseguró Fernández Noroña al intervenir en la inauguración del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la 65 Legislatura, que se realiza este 1 de septiembre.

En su pronunciamiento, Gerardo Fernández Noroña pidió que se analice la política de salud pública que se ha puesto en marcha en México para enfrentar la epidemia del Covid-19.

Al respeto, el diputado federal recordó que debido a la exigencia del uso de cubrebocas, el gobierno de Jalisco encabezado por Enrique Alfaro mató en junio del año pasado a Giovanni López.

“A mí no se me olvida que en Jalisco criminales mataron a Giovanni López solo por no usar un cubrebocas, a mí no se me olvida, pandilla de hipócritas"

Gerardo Fernández Noroña