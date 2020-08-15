Una pareja teniendo sexo interrumpió la videoconferencia del pasado viernes 14 de agosto en la que se encontraban concejales de Río de Janeiro, Brasil, discutiendo la seguridad alimentaria de los estudiantes durante la actual pandemia de coronavirus.

Aunque el video ha sido retirado, usuarios de redes sociales hicieron viral una foto en la que se ve una cama al fondo y a una pareja manteniendo relaciones sexuales en la famosa posición de perrito, mientras el resto de los invitados a la audiencia virtual continúan con el debate.

De acuerdo con el edil que promovió la videoconferencia, Leonel Brizola Neto, el protagonista del incidente no es un parlamentario, sino un invitado más, aunque en realidad su comportamiento no interrumpió la sesión, pues esta se mantuvo hasta el fin con diversas discusiones entre miembros de la Comisión de Derechos del Niño y del Adolescente de la Cámara de Río de Janeiro.

" Lamento que la prensa haya puesto de relieve la indiscreción involuntari a que se produjo durante la audiencia, y no la incompetencia de la ciudad que deriva en la falta de alimentos para los niños y adolescentes", mencionó Brizola Neto al portal Extra.

Asimismo, informó que tan pronto como se dieron cuenta del episodio, solicitaron a TV Câmara que controla el audio y el video de los participantes para que los sacara inmediatamente del aire, ya que los concejales y otros invitados no tienen ninguna interferencia en el corte, edición o montaje de los videos en Zoom.

La escena se registró precisamente cuando se presentaba un estudio de la aplicación del presupuesto para la alimentación de los alumnos en la segunda ciudad más afectada por el brote de coronavirus en Brasil. “Reafirmo la importancia de la audiencia pública para demostrar la incompetencia del ayuntamiento que tiene recursos, pero no puede hacer que se respeten los derechos de los niños”, expresó Leonel Brizola.