Aquí te damos la oración para bendecir a los animales que puedes rezar hoy 17 de enero a San Antonio Abad.

En la tradición católica hoy 17 de enero se celebra a San Antonio Abad, el santo patrono de los animales.

Por lo que en la celebración a San Antonio Abad, también, se festeja el Día Mundial de Bendecir a los Animales.

Por lo que para bendecir y pedir por la salud de tu animalito, deberás conocer la oración para bendecir a los animales que puedes rezar hoy 17 de enero a San Antonio Abad.

Para bendecir a los animales, pedir por su salud y una buena vida, la oración a San Antonio Abad deberás rezar hoy 17 de enero.

Oración en la que deberás para tú animalito a San Antonio Abad.

Con ello la oración que debes rezar hoy 17 de enero a San Antonio Abad para bendecir a los animales es:

Señor Celestial, Padre Creador de todas las cosas, hoy quiero pedir tu misericordia y compasión para mi mascota

Y por mediación de San Antonio Abad, llamado también san Antón, el gran protector de los animales, que tanto amor tuvo estas criaturas

Te ruego que no le abandones nunca; concédele salud, que no sufra ni padezca, que no esté triste

Que no le falten las fuerzas que no sienta dolor ni angustia

Que no se sienta solo ni abandonado y que siempre tenga a su lado alguien que le cuide con amor

Por el poder de tu amor, permite que (nombre de la mascota) viva feliz y sano

Que tenga todo lo necesario según tu deseo

No permitas que nada ni nadie le cause daño, ni que se pierda o lo roben

Yo le quiero como un miembro más de la familia y siempre estaré a su lado.

Oración que debes rezar hoy 17 de enero a San Antonio Abad para bendecir a los animales