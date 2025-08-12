Es probable que seas de las personas que tienen su refrigerador lleno de imanes pero, ¿has pensado si estos afectan al electrodoméstico?

Mucha gente se ha hecho esa pregunta últimamente, es por ello que aquí te diremos si los imanes afectan el funcionamiento de los refrigeradores.

¿Los imanes afectan el funcionamiento de los refrigeradores? Expertos responden

Los imanes no afectan el funcionamiento de los refrigeradores en ningún sentido; varios expertos hablaron sobre dicho tema.

Por un lado, la gente de Bosch, quienes fabrican refrigeradores, señalan que los imanes de recuerdos o comercios no dañan estos electrodomésticos.

Refrigerador con imanes (Unsplash)

Ni acortan la vida útil del mismo ni provocan fallas, como que la puerta se cuelgue o algo por el estilo.

Por otro lado, First4Magnets afirma que las ondas electromagnéticas tampoco afectan al aparato, provocando que aumente el uso energético de este.

Esto debido a que sus ondas son muy débiles y cortas, pues los imanes no tienen contacto con alguna corriente eléctrica.

Finalmente, Edesa señala que no todos los imanes de recuerdo o comercio se pegan a los refrigeradores, pues están diseñados para superficies muy específicas.

Dependiendo del material con que esté hecho el electrodoméstico, lo que significa que incluso por sí mismos, los refrigeradores estarían protegidos de este tipo de adornos.

Refrigerador con imanes (Unsplash)

Los refrigeradores tienen imanes integrados que no afectan su funcionamiento

Algo que mucha gente preocupada por los imanes de adorno no saben, es que los mismos refrigeradores ya cuentan con imanes en su diseño.

De hecho, los imanes de los refrigeradores están colocados “por dentro” del mismo, pues son los que ayudan a que la puerta se cierre.

Estando en un contacto más cercano con el sistema del aparato; en teoría deberían de dañarlo, pero no es así, lo cual indica que los imanes colocados en la superficie tampoco afectarían.

Lo único que piden los expertos es que no se coloquen imanes muy pesados en los refrigeradores.

Fuera de esto, puedes colocar todos los adornos que quieras en tu electrodoméstico.