Para librarse de la escuela y faltar a clases, un niño de segundo de primaria envió mensajes falsos al chat de WhatsApp de su grupo.

Esta singular historia fue exhibida y viralizada en Twitter por la usuaria @loplau. Ella explicó todo lo que se desató un pequeño en WhatsApp, que no tenía ganas de asistir al colegio.

Y que por tal motivo decidió mandar un mensaje haciéndose pasar por alguien de la escuela , para ver si convencía a los padres de que no llevaran a sus hijos.

“Hoy en el grupo de mamis de 2do B llegó un msj que decía ‘segundo grado hoy no tiene clases’. Revolución de mamis. ¿Por qué? ¿Por qué no avisaron? ¿Por qué no informan? ¿Qué pasó? Mil mensajes más.”

“Nada pasó. Un nene que no quería ir le agarró el celular a la mamá y mandó eso. HÉROE”, escribió la tuitera.

Exhiben a niño que mandó mensajes falsos en WhatsApp para faltar a clases (@loplau / Twitter)

Esta historia, que ya se ha viralizado en Twitter cuenta con una gran interacción por parte de los internautas, ya que ha recibido hasta el momento 67, 500 me gusta.

Además de que cuenta con 2627 retuits por parte de los usuarios que se han sorprendido con el ingenio del niño que casi logra engañar a un grupo de padres de familia en WhatsApp.

WhatsApp permitirá ocultar la última conexión a contactos específicos (WhatsApp)

Niño envía mensajes falsos de WhatsApp para faltar a clases; su broma desata controversia en Twitter

La historia del niño que mandó mensajes falsos de WhatsApp para que él y sus compañeros no asistieran al colegio provocó opiniones encontradas en Twitter.

Muchos vieron en esta acción una divertida acción que muestra el ingenio del pequeño para tomarse unos días libres de la escuela.

Reacción al niño que mandó mensajes falsos de WhatsApp para faltar a clases (Twitter)

Destacaron que el niño redactó de manera adecuada el mensaje de WhatsApp para causar la confusión entre los padres de familia que integran el chat escolar.

Otros tantos aprovecharon la oportunidad para contar algunas anécdotas y experiencias que han vivido con sus hijos, quienes luego buscan la manera para faltar a sus clases.

Sin embargo, en Twitter un internauta desaprobó la acción del pequeño a quien criticó por “flojo”, además de que aseguró, sin prueba alguna, que sus padres lo solaparían y no reprenderían por su acción.