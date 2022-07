Un niño fue retenido en el AICM por portación de dos pistolas de juguete, quien las portaba en una mochila de Mario Bros. Se observa en un famoso video de TikTok.

“Sospechoso de 6 años por portación de armas en el aeropuerto”, se lee en la descripción del video, mientras en la grabación se observa a un menor asustado al ver que los oficiales le quitaron sus “inofensivas” pistolas.

El creador del video aseguró que el niño es familiar suyo y justo por esa razón también a ellos les cayó la ley hasta las maletas les abrieron, para asegurarse que no había nada sospechoso.

Aún se desconoce la razón por la que al menor se le retuvieron sus pertenencias de plástico en el AICM. El hecho se ha viralizado en TikTok.

Alcanzando a llegar a las 4.4 millones de vistas y con más de 468 mil Me gusta, llegando a difundirse en diferentes redes sociales. Hasta el momento se desconoce el paradero de las pistolas de juguete.

¿Por qué se le retuvieron las pistolas de juguete al niño en el AICM?

El video acompañado de la canción ‘Hermano, cayó la ley’ ha dividido opiniones, entre quienes defienden al niño por llevar sus pistolas de juguete y quienes opinan todo lo contrario.

Aunque por lógica los adultos entienden que al AICM está prohibido portar o llevar cualquier tipo de arma o instrumento sospechoso, quizás para un niño le resulte difícil conocerlo.

En las “Normas, políticas y procedimientos de la subdirección de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.”, se especifica que los objetos tales como armas de fuego no pueden ingresar y estos quedan bajo la custodia de la Policía Federal.

Sin embargo, las pistolas de juguete del niño podrían quedar bajo resguardo “Con Vale”, para posteriormente ser recuperadas por el niño.

Seguridad AICM (Captura de TikTok)

¿Qué dicen los usuarios sobre el niño que llevo sus pistolas de juguete al AICM?

Algunos usuarios en TikTok han criticado al menor de edad por llevar ese tipo de juguetes al AICM, pues muchos usuarios creen que por sentido común se sabe que no se pueden llevar estos objetos.

“Por sentido común se sabe que no se pueden ingresar armas de juguete”, “Dime que nunca has viajado en avión, sin decirme que nunca has viajado en avión”, se lee en los comentarios del video del niño.

Cabe aclarar que aunque las pistolas de juguete resulten inofensivas para una persona común, en el AICM la seguridad es importante y cualquier objeto de estos puede resultar peligroso