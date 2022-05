Con motivos de celebración del Día de la madre en las escuelas vario profesores piden a sus niños hacer alguna manualidad para a sus mamás.

Una de estas manualidades, una carta, se esta haciendo viral en TikTok debido a que enseña un niño le escribió a su mamá “como se sentía”.

Y es que el niño de primaria le escribió a su mamá lo que sentía físicamente mientras cumplía con la tarea que su maestra les encargó.

Niño escribe carta para su mamá (captura de pantalla)

¿Qué decía la carta del niño para su mamá?

En TikTok la usuaria Wen Ruiz, @_wenruiz_ en la plataforma, compartió la carta que su sobrino le escribió a su mamá para regalársela el Día de las Madres.

En la carta para las mamás, explicó la creadora del video, la maestra les pidió a sus alumnos que escribieran lo que sentían; sin embargo, esto fue tomado de forma literal por el niño.

“La maestra de mi sobrino les pidió que hicieran una carta a mamá escribiéndole lo que sentían” Wen Ruiz, @_wenruiz_

Y es que en su carta el niño le escribió a su mamá como se sentía fisicamente, y como si fuera poco, el niño mencionó estar adolorido de casi todo el cuerpo.

El video rápidamente se hizo viral entre los usuarios de la plataforma quienes mencionaron haberse reírse bastante gracias a la inocencia del niño.

Asimismo aseguraron la risa de la creadora del video fue un gran detonante, pues a lo largo del video mientras se ve y oye a la mamá leyendo la carta en voz alta, de fondo se escucha la risa de la tía.

Incluso dijo en los comentarios tuvo que pedirle perdón a su sobrino por reírse tanto de la carta, la cual luego le explicaron cómo tenía que haber sido escrita.

En la carta entregada a la mamá se leía: “Mama me duele la chiche y el cuello, ahora me duele la hermosa cabeza, me duele la mano y me duele el hombro. Te amo mamita”.