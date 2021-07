Nadie va a su baby shower y se hace viral

El día de ayer, sábado 25 de julio, una mujer se hizo viral en redes sociales después de haber sido ‘plantada’ en su fiesta de baby shower.

Y es que de acuerdo con la publicación de Facebook de la futura madre, Marysol López, organizó un baby shower al que ninguno de sus invitados asistió.

Durante el día sábado la futura madre, identificada como Marysol López, a través de su cuenta de Facebook invitó a todos sus vecinos y contactos a su fiesta de baby shower.

Y es que los invitados a su baby shower, dijo la futura madre, “la dejaron como novia de pueblo”, y no quería que toda la comida se desperdiciara.

“Quienes gusten venir a comer no importa que no traigan regalo solo no deseo que se quede la comida”

Marysol López