Amy Kupps, la exmaestra de historia que abrió una cuenta en OnlyFans, quiere conseguir un nuevo empleo “más real” y serio.

No obstante, está cansada de que la gente solo vea su belleza y “busto grande” a la hora de las entrevistas.

“Ser sexy es un problema”, reclama Amy Kupps sobre sus nada exitosos intentos de conseguir trabajo.

Amy Kupps asegura que “ser tan sexy” le impide encontrar trabajo

Amy Kupps, de 32 años de edad, fue despedida de su trabajo como maestra de historia tras difundirse su cuenta -y contenido- de OnlyFans.

Al dejar su empleo como docente, la mujer nunca imaginó que le sería -casi- imposible trabajar en algún otro sitio.

Según asegura, “ser tan sexy” le ha impedido que los hombres que la entrevistan la tomen en serio.

“Ser tan sexy siempre fue un problema para mí. Pero ahora tengo tanta confianza en mí misma que soy demasiado intimidante.” Amy Kupps

En una ocasión, Amy Kupps acudió a una cita para un trabajo de vendedora en tienda. Pero, cuando el gerente la entrevistó, este “no dejaba de sudar” por los nervios.

“No dejaba de mirar el pecho y la cara. Sudaba y temblaba llamativamente, no podía pensar en preguntas para hacerme. Pidió permiso, se retiro unos segundo y al regresar terminó la entrevista de forma abrupta”. Amy Kupps

De acuerdo con la mujer, el argumento del gerente fue que no calificaba para el puesto de trabajo. “Antes de irme, me preguntó si no había considerado ser modelo”, agregó.

Amy Kupps (@amy.kupps93)

En otro intento, Amy Kupps acudió a una concesionaria de automóviles para postularse a una vacante.

Sin embargo, mientras esperaba su turno de entrevista, notó que uno de los empleados no paraba de mirarla.

“No me sacaba la vista de encima y sucedió lo peor, estrelló un Mercedes-Benz de un cliente contra la puerta del garaje”, lamentó la mujer.

Reclama que los hombres no la tomen en serio para el trabajo

Aunque Amy Kupps ha ganado hasta 3 millones de pesos en su cuenta de OnlyFans , desea tener un nuevo trabajo que esté relacionado con su área de estudio: la docencia.

Además, insiste en la necesidad de un “empleo real” que le otorgue un seguro médico.

“A veces se siente un poco desalentador que solo me juzguen por mi apariencia. Estudié, me considero inteligente”, dijo.

Amy Kupps (@amy.kupps93)

Asimismo, la mujer reclamó que los hombres no puedan tomarla en serio debido a su belleza y “ser muy sexy”.

“Es importante que puedan ver más allá de mi pequeña cintura, mi busto grande y mis labios realzados.” Amy Kupps

Finalmente, Amy Kupps confesó que aun con los problemas que su cuerpo le ha traído, tiene planes de hacerlo más llamativo.

“Quiero agrandar mi busto hasta ser talla 34F, operarme el trasero y hacerme una lipo”, anunció.