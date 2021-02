Algunos internautas opinan que la maestra se "insinúa demasiado" al vestirse sexy

La maestra Lulu Menziwa se ha enfrentado a duras críticas por parte de usuarios de redes sociales que consideran viste "demasiado sexy" y no tiene respeto hacia su profesión. Las fotos en Instagram de la profesora se han viralizado rápidamente.

Lulu Menziwa da clases en una escuela primaria de Sudáfrica, donde dice, sus alumnos no son pervertidos como aquellas personas que la han juzgado sin detenerse a pensar. También informó que no ha tenido problemas con la institución educativa ni con los pares de familia, quienes conocen su trabajo como maestra.

¿Quién es Lulu Menziwa, la maestra que viste sexy?

Lulu Menziwa es una maestra de educación básica que además se dedica a a los negocios y al modelaje y es por este motivo que en su cuenta de Instagram comparte fotos en donde posa con varios atuendos, algunos de los cuales han sido considerados como "muy atrevidos". Pero el problema, según apuntan otros internautas, no es su ropa, sino su figura.

Y es que piensan que no pasaría lo mismo si fuera otra mujer la que usara las mismas prendas, pues de no tener un cuerpo tan bien proporcionado, no la juzgarían por ser hermosa. Así que afirman, lo que están haciendo contra la maestra no es otra cosa que discriminación . Como sea, Lulu se ha hecho de decenas de seguidores que la apoyan.

¿Por qué se hizo viral la maestra?

Luego de publicar una foto dando clases con pantalones vaqueros, una camisa y una gorra, un grupo de internautas comenzó a compartirla criticando su vestimenta, ya que consideran que la maestra "enseña demasiado" a sus alumnos. De allí su Instagram saltó a la fama, sobre todo porque cuenta con instantáneas donde luce bikinis e increíbles conjuntos.

La maestra dejó de pronunciarse al respecto y aunque en un inicio había eliminado sus redes sociales, todo parece indicar que los comentarios positivos que leyó en otras plataformas la hicieron volver a compartir outfits increíblemente lindos.