Medio Metro pirata y Brincos Dieras arman show y hasta el paso de la chaquetita se aventaron para todo el público emocionado.

El payaso Brincos Dieras dio un show único al invitar al escenario a Medio Metro pirata y los seguidores del bailarín no de grabar la inesperada colaboración.

Esto luego de que, en las últimas horas, Medio Metro original lo atacara y hasta se dijera ofendido por ser comparado con el payaso.

Medio Metro pirata tomó la oportunidad de este y estuvo presente en uno de los shows de Brincos Dieras, donde fue todo un éxito rotundo.

Medio Metro pirata estaba como espectador disfrutando del show del peculiar payaso, cuando Brincos Dieras lo invitó al escenario para el mejor crossover de la historia.

A través de un video de TikTok, se puede ver cómo el payaso Brincos Dieras pide a seguridad que ayuden a subir a Medio Metro pirata a su escenario.

Sin duda, Brincos Dieras no pudo aguantarse y bromear con su estatura, mientras simulaba no ver al bailarín .

“Pásenlo, no sean ojetes. ¿No que ya venía?”

Otros de los comentarios que llamó la atención, fue cuando le preguntó si era el Medio Metro dos; ya que al original lo considera un bailarín amargado .

A los pocos segundos, Brincos Dieras y Medio Metro pirata empezaron a bailar al ritmo de la música, donde el bailarín no dudó en sacar el paso de la chaquetita.

Medio Metro volvió a hacer de las suyas al criticar a Brincos Dieras debido a que fans le pidieron una colaboración con él.

La solicitud parece haber ofendido a Medio Metro, quien usó su cuenta de Twitter para expresar que nunca trabajará con el comediante.

“¿Brincos dieras? No mi gente, hago colaboraciones con gente que no humilla a otros, que no trata a las mujeres como objetos. Antes del dinero siempre están mis valores”

Medio Metro original