El video de la supuesta hija del entrenador del Club Sport Herediano, un equipo de Costa Rica, teniendo sexo oral en pleno partido de futbol, circuló como la sangre en Twitter.

La chica de presuntamente 19 años estaría acompañada por su novio al momento de que la pantalla de alta definición, probablemente conectada a una cámara profesional, la enfocara dándose amor , y una que otra caricia prohibida en público.

Captan a pareja teniendo sexo oral en partido de futbol

Las imágenes muestran a presuntamente Luciana Giacone besándose con el galán y escucharlo atentamente mientras le hace una petición (esta quizá sea la de realizarle una felación) para inmediatamente bajar la cabeza hasta un ángulo que el enfoque ya no permite apreciar.

“Mi representada no hará declaraciones porque es un tema privado pero sí va a demandar” Abogado de Luciana Giacone.

Y que seguramente es el que todos estamos pensando. O ustedes, mejor dicho. Posteriormente, el video muestra a los jóvenes besándose y aunque parece ser que sospechan haber sido filmados, intentan hacer que nada pasó. Porque si no me acuerdo no pasó . Gracias, Thalia.

Podrían recibir una multa por faltas a la moral

El estadio en el que ocurrieron los hechos es el Eladio Rosabal Cordero, donde había otras miles de personas. No obstante, de ser encontrados quiénes enfocaron a la pareja podrían enfrentar la ley, según advirtió el abogado de Luciana.