Los memes de Taylor Swift y su regreso a Latinoamérica confirman que los fans están listos, pero sin dinero, tras su último concierto.

Todo parece indicar que habrá una segunda parte del The Eras Tour de Taylor Swift, de 34 años de edad.

Esto porque en redes sociales comenzó a difundirse un fuerte rumor de que Taylor Swift estaría en negociaciones para volver con conciertos a Latinoamérica.

Dicha noticia surgió a partir de la publicación en X (Twitter) del perfil Pop Insider, quien reveló los supuestos planes de Taylor Swift con nuevos shows en vivo.

De inmediato, la información se hizo viral y los cibernautas comenzaron a publicar todo tipo de reacciones, incluidos memes, sobre el posible regreso de Taylor Swift.

Taylor Swift (DAVID GRAY / AFP / AFP)

Regreso de Taylor Swift a Latinoamérica desata memes en redes sociales

Los fans de Taylor Swift se dijeron preparados para recibir de nuevo en América Latina y vibrar con sus canciones.

Sin embargo, no todo fue miel entre los swifties que con memes expresaron su preocupación porque sus finanzas no son las más sanas para ver a Taylor Swift en concierto.

Recordemos que el The Eras Tour no fue un concierto nada barato, además de que los boletos fueron bastante cotizados y hubo varios que no alcanzaron entrada.

las pibas con el rumor de que taylor vuelven sin tener ni un solo peso partido al medio pic.twitter.com/ebVKDaorR2 — ⭒agus⭒ (@swiftscaloneta) March 20, 2024

Los mejores memes que provocó el regreso de Taylor Swift a Latinoamérica

La red social X, se llenó de graciosos y preocupados memes de Taylor Swift regresando a Latinoamérica con una segunda parte de The Eras Tour.

Los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad y se dedicaron a postear sus mejores memes.

Memes de Taylor Swift por su regreso a Latinoamérica (Especial)

Swifties de Argentina, México y demás latitudes de Latinoamérica ya están pensando la manera de conseguir fondos para su boleto. Así lo dejaron ver con memes en redes:

Algunos memes no se mostraron para nada positivos y expresaron que Taylor Swift no vuelve porque va estar muy ocupada con su novio Travis Kelce- de 34 años de edad.

Para otros, saber que Taylor Swiftregresaría con más conciertos fue la mejor noticia que pudieron recibir y con memes explican que les ayudó a salir adelante:

Estos son otros memes que ha dejado en X la posible vuelta de Taylor Swift:

