Liverpool Perisur y Warner Bros. anunciaron un evento especial de Harry Potter con motivo de inicio de una temporada muy especial en el “Mundo Mágico”.

Si te interesa saber más acerca de este evento de Harry Potter en Liverpool Perisur, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

Fecha del evento de Harry Potter en Liverpool Perisur

Liverpool Perisur celebrará el inicio de la Butterbeer Season de Harry Potter del 15 al 16 de mayo de 11:00 a.m. a las 6:00 p.m., donde los fans podrán ser parte de esta celebración en esos tres días.

Butterbeer Season en Liverpool Perisur (Especial)

En el mundo de Harry Potter, la Butterbeer Season es cuando aumenta el consumo de cerveza de mantequilla en Hogsmeade, reuniendo a todos los magos en su taberna.

Además en esta ocasión la temporada coincidirá con la celebración de los 25 años del estreno de Harry Potter y La Piedra Filosofal en cines.

Por lo que se espera que sea un evento muy especial, no solo en Liverpool Perisur, sino en todo el mundo donde se celebre la historia del “niño que sobrevivió”.

Algo que todos los fans de la película y la popular franquicia deseaban desde hace tiempo, más ahora que se prepara el regreso de la historia, aunque ahora como serie de HBO Max.

Banquete Harry Potter (Warner Bros.)

Detalles del evento de Harry Potter en Liverpool Perisur

El inicio de la Butterbeer Season de Harry Potter se llevará a cabo en el estacionamiento frente a Liverpool Perisur, donde se colocará el Butterbeer Truck.

Quienes asistan al evento de Harry Potter en Liverpool Perisur podrán probar la cerveza de mantequilla, además de tomarse foto en las instalaciones ahí colocadas.

También tendrán la oportunidad de ganar regalos, participar en actividades temáticas y entrar a la pop-up store donde encontrarán productos disponibles a la venta.

Para los que no puedan asistir el evento, el resto de tiendas de Liverpool contarán con los productos relacionados a la temporada, para que puedan adquirirlos sin problemas.

Lo productos estarán disponibles de manera indefinida, lo único que es temporal es el evento en Liverpool Perisur.