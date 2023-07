Hace unos meses que una perrita frenchie de nombre Rory se hizo viral al ser la más fan de Henry Cavill -40 años- y ahora, por fin se le hizo conocerlo.

Y es que la premiere de The Witcher se llevó a cabo en Londres y sí, Rory quien es la más fan tuvo oportunidad de asistir como una invitada para conocer a Henry Cavill.

Pero no solo eso sino que además de poder estar en la alfombra roja, la perrita pudo conocer a Henry Cavill y sí, el Internet entero está llorando.

Y es que tal y como muestra en su video, al principio Rory quedó desconcertada al ver que Henry Cavill estaba parada frente a ella.

Pero finalmente, ella se acercó a él oliendo su mano mientras Henry Cavill esperaba paciente a que pudiera reconocer su olor y acercarse.

Y tal y como puso en sus redes sociales, Rory fue la mas feliz de haber podido conocer a Henry Cavill después de años de admiración.

Rory, la perrita fan de Henry Cavill, hizo un cosplay de Geralt de Rivia para la premiere de The Witcher

Rory es una perrita frenchie que en su canal de TikTok ha demostrado su amor y fanatismo por Henry Cavill y los proyectos en los que participa.

Y durante la premiere de The Witcher, Rory, la perrita fan de Henry Cavill por fin pudo conocerlo después de demostrar que era su fan número uno.

Pero no solo eso sino que además Rory se vistió para la ocasión: hizo un cosplay de Geralt de Rivia que por supuesto enamoró a todos y hasta al propio Henry Cavill.

Y es que tal y como reveló en sus redes sociales, Rory estaba muy feliz de haber podido conocer a Henry Cavill quien todo el tiempo fue muy amable con ella.

Henry Cavill sí conocía a Rory, la perrita que es su fan

Y es que tal y como revelan sus videos, todo parece indicar que Henry Cavill ya conocía a Rory, su más grande fan.

Pues cuando los dos están frente a frente, Henry Cavill la llama por su nombre y de inmediato, la perrita fan reacciona a su voz.

Ella se acerca a Henry Cavill y el actor británico se agacha para poder saludarla , cumpliendo así el suelo de muchas fans.

De hecho, muchos videos expresan lo felices que se sienten de que Rory al fin haya podido conocer en persona a Henry Cavill, pues saben lo mucho que lo ama.

Los haters de Rory, la perrita fan de Henry Cavill, aseguran que no conoció al auténtico

Aunque se ha revelado que Rory, la perrita frenchi fan de Henry Cavill pudo conocerlo durante la premiere de The Witcher, hay quien asegura que no era el auténtico.

Pues los haters de Rory se niegan a creer que era el verdadero Henry Cavill y era algún doble del actor de The Witcher.

No obstante, a Rory no le importan las críticas pues en realidad conoció a Henry Cavill y estuvo presente en la premiere de The Witcher.