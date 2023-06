Este actor sería el principal candidato para ser el nuevo hombre de acero en Superman Legacy, con el que el adiós a Henry Cavill ya llegó.

Según la revista Variety un joven actor de 31 años de edad, se posiciona como el favorito para ser el nuevo Superman de James Gunn, ¿quién es? Te los contamos.

Pierson Fodé podría convertirse en el nuevo Superman, y así el adiós a Henry Cavill

Al parecer, Henry Cavill -de 40 años de edad- ya tendría a su reemplazo tras dejar el papel del superhéroe de acero, Superman.

Por lo que se reporta que el actor estadounidense Pierson Fodé está entre los favoritos para dar vida a Clark Kent en Superman Legacy de James Gunn en el reinicio del DCU.

Según Marc Malkin -de quien se desconoce su edad-, periodista de Variety, asegura que sus fuentes le contaron que Pierson Fodé envió un video muy convincente para ser el nuevo Superman.

“Incluía un montaje de imágenes que mostraban su infancia muy similar a la de Clark Kent en una granja en el pequeño pueblo de Moses Lake, Washington”, aseguró la fuente sobre Pierson Fodé.

Lo cual le agrado mucho al propio James Gunn , por lo que al parecer Pierson Fodé habría sumado varios puntos a su favor para ser el nuevo Superman.

¿Quién es Pierson Fodé? Actor que sería el nuevo Superman tras Henry Cavill

Pierson Fodé es un actor y modelo estadounidense conocido principalmente por su trabajo en televisión y cine con temas adolescentes.

Entre los trabajos más destacados de Pierson Fodé se encuentra su participación en la serie The Bold and the Beautiful con el papel de Thomas Forrester, por el cual fue nominado a un Daytime Emmy.

Asimismo, Pierson Fodé es famoso por protagonizar la película “Naomi and Ely’s No Kiss List” y la serie de Nickelodeon “Jessie”.

Se desconoce si por ahora Pierson Fodé sostiene alguna relación sentimental, sin embargo tuvo un fuerte romance con Victoria Justice -de 30 años- de 2013 a 2015, y por el cual también el actor ganó notoriedad.