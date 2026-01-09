A través de redes sociales, se ha reabierto el debate sobre el cantautor y actor Carlos Gardel ya que se reveló haberse encontrado un acta de nacimiento que acreditaría que nació en Uruguay y no en Argentina.

Carlos Gardel habría nacido en Uruguay según nueva información

Todo parece indicar que el debate sobre el origen del cantautor y actor Carlos Gardel continúa hoy en día, pues en redes sociales se reveló una nueva información que acreditaría a Gardel como uruguayo.

Y es que de acuerdo a la evidencia, se dio a conocer que se encontró un certificado consular firmado en 1920, este documento revela que Carlos Gardel nació en Tacuaremb, Uruguay.

Cabe recordar que durante años ha existido el debate sobre el origen de Carlos Gardel, quien se nacionalizó como argentino y murió en 1935, lo cual ha enfrentado históricamente a Uriguay y Argentina; no obstante, este debate también involucra a Francia.

Carlos Gardel

El debate sobre el origen de Carlos Gardel involucra a Argentina, Uruguay y Francia

Tras revelarse que existe una certificación consular en donde asegura que Carlos Gardel nació en Uruguay, ha reabierto el debate histórico con Argentina y Francia.

La teoría más respaldada por estudios biográficos y documentos sostiene que Carlos Gardel nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890 bajo el nombre de Charles Romuald Gardes.

Pues se dice que existe una certificación de nacimiento hallada en Francia, además que ha habido trabajos de académicos de universidades reconocidas que lo respaldan.

Se sabe que Gardel llegó con su madre a Buenos Aires a principios de la década de 1890, donde pasó su infancia, desarrolló su carrera artística y se convirtió en una figura central del tango, y para 1923, se naturalizó argentino y vivió en el país hasta su muerte en 1935.

Pero desde la década de 1960, sectores culturales de Uruguay promovieron la idea de que Gardel nació en Tacuarembó, Uruguay entre 1883 y 1887 como hijo de una pareja local antes de ser entregado a su madre biológica, Berthe Gardes.

En esta teoría se dice que Carlos Gardel habría sido registrado en documentos consulares uruguayos de Buenos Aires declarando que su origen era uruguayo.

Aunque el hallazgo reciente de los documentos que revelarían el origen uruguayo de Carlos Gardel, hay quien sostiene que esto pudo utilizarse por motivos prácticos, como evitar obligaciones con Francia durante la Primera Guerra Mundial.