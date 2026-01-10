Valeria Lukyanova, conocida como la “Barbie humana”, se maravilla con Palenque, Chiapas y así se dejó ver durante su viaje a México.

El nombre de la “Barbie humana” se viralizó en las redes sociales luego de que presumió que se encontraba en México, a continuación te contamos todos los detalles.

La “Barbie humana” Valeria Lukyanova se maravilla con Palenque, Chiapas

La modelo ucraniana Valeria Lukyanova ha ganado gran popularidad bajo el nombre de la “Barbie humana”, esto por su parecido con la famosa muñeca.

A través de sus redes sociales, la “Barbie humana” sorprendió a sus seguidores al mostrarse en Palenque, Chiapas y no dudo en compartir con sus seguidores que se encontraba maravillada con este lugar.

En una publicación, Valeria Lukyanova se dejó ver en un increíble lugar en Palenque, Chiapas y aseguró que “México era el cielo en la tierra”.

“¡México es el cielo en la tierra! Pero no me gustaría tener otra figura, de lo contrario no sería digna de este paraíso” Valeria Lukyanova,

La “Barbie humana” dejó ver el increíble lugar en el que estaba en Palenque, Chiapas, sin embargo no fue el único lugar que visitó en México.

Y es que anteriormente se dejó en las instalaciones del Hotel Quinta Edén en Villahermosa, Tabasco.

La “Barbie humana” Valeria Lukyanova (@valeria_lukyanova21 / Instagram )

Este es el precio por noche del hotel donde quedó maravillada la “Barbie humana” Valeria Lukyanova en Palenque, Chiapas

Las publicaciones de la “Barbie humana” en Palenque, Chiapas se viralizaron en las redes sociales, por lo que muchos se cuestionaron sobre dónde estaba.

Se trata del Chan-Kah Resort Village ubicado en el Km. 3 Carretera a las ruinas Las Ruinas, Palenque, Chiapas.

Chan-Kah Resort Village cuenta con 76 habitaciones independientes estilo casita y master suites, ofreciendo contacto con naturaleza sin comprometer la comodidad.

De acuerdo con Google Maps, Chan-Kah Resort Village ofrece habitaciones desde 1 850 por una cama King, pero una habitación para hasta 6 personas tendría un precio de 2 600 por noche.

Además Chan-Kah Resort Village cuenta con su propio restaurante.