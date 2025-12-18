La ex trabajadora de Astronomer, Kristin Cabot quien se hizo viral tras aparecer con el ex CEO de la compañía en una situación comprometedora en un concierto de Coldplay, reaparece para negar nuevamente la relación con su ex jefe.

¿Qué dijo Kristin Cabot sobre la supuesta relación con el ex CEO de Astronomer?

El pasado 16 de julio, los nombres de Kristin Cabot y Andy Byron se hicieron virales tras ser captados en la Kiss Cam de un concierto de Coldplay, ¿el problema? Ambos eran jefe y subordinada de Astronomer y estaban casados pero no entre ellos, por lo cual se habría destapado una supuesta infidelidad que terminó con las carreras y familias de ambos.

Ahora, 5 meses después de lo acontecido, Kristin Cabot habla por primera vez del escándalo viral que vivió que le costó su carrera en Astronomer y su divorcio, asegurando que nunca hubo una relación con su ex jefe y ex CEO de la compañía.

También dijo que nunca salió con él y que apenas tenían contacto, y que en aquella ocasión tomó una decisión apresurada influenciada por el alcohol.

“Fue un error cliché después de unos cócteles de tequila. Tomé una mala decisión. Asumí la responsabilidad y renuncié a mi carrera por ello. Ese es el precio que elegí pagar” Kristin Cabot

Y es que aseguró que ella fue quien solicitó su renuncia a Astronomer ya que “no podía imaginar cómo podría ser jefa de Recursos Humanos siendo el hazmerreír de la gente”; incluso Cabot aseguró que recibió múltiples amenazas de muerte

“Quiero que mis hijos sepan que puedes cometer errores, y que realmente puedes equivocarte. Pero no tienes que ser amenazado con morir”. Kristin Cabot

También dio a conocer que ella y Byron estaban separados de sus respectivos cónyuges, sin embargo, en aquel momento nadie lo sabía, y de inmediato la llamaron “rompehogares”.

Andy Byron y Kristin Cabot (Internet)

Con información de The New York Times.