Abandona Harvard para regresar con su novia a México; terminan su relación y él ahora es viral en TikTok.

El joven, identificado como @palevill17, publicaba continuamente videos de su vida en Estados Unidos, y supuestamente asistía a Harvard.

Recientemente, el joven compartió un clip, en el que finge llorar y agregó el texto: “Cuando le dije a mis papás que Harvard no era lo que esperaba, para regresar contigo a México”.

En la descripción, al pie del TikTok, el joven añadió la leyenda “Me llevo este trend”.

Se burlan de joven que renunció a Harvard para volver con su “novia” a México

Después de que el video de un joven en TikTok se hizo viral, por abandonar Harvard para regresar a México y estar con su pareja, los usuarios se pronunciaron.

Entre los comentarios, afirmaron que “ser inteligente en la escuela, no es lo mismo que ser inteligente en la vida”.

El joven sacó provecho a la polémica y respondió a algunos de los comentarios de sus seguidores.

“Muy listo para entrar a Harvard, pero no mucho para la vida”, “Enojarme con desconocidos es lo de hoy”, “Que tú qué”, escribieron internautas.

Para responder a un comentario que se burlaba del joven por abandonar Harvard, utilizó de fondo el tema “It Must Be Nice”.

“Ganaste, pero a qué precio”, fue otro de los fomentarlos que el joven respondió.

El joven hizo lip sync de un audio publicado, que dice “¿A qué costó? Todo lo perdí”.

Tras la decisión de abandonar Harvard para regresar a México, el joven ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

Los internautas no han dejado de comentar y compartir sus videos.

“Le doy like porque no puedo dar me entristece”, “Solo dime que eres feliz ahora”, “¿Dónde se pone el me entristece?”, son algunos comentarios de su más reciente clip.

Sin duda, el joven ya se ha hecho viral en redes sociales y los internautas empezaron a crear algunos memes sobre su caso.

Se desconoce si su historia es real, sin embargo, si realmente abandonó Harvard por amor, su decisión está dando frutos con fama en internet.