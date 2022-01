Dona riñón a la mamá de su novia, lo deja y se casa al mes (VIDEO)

Dona riñón a la mamá de su novia, lo deja y se casa al mes; la historia de este hombre se hizo viral en redes sociales.

De acuerdo con el usuario pese haber donado uno de sus riñones su salud es buena y al igual que la emocional.

El video sobre la historia de cómo donó su riñón la publicó debido a que tenía tiempo, con esta aclaró no pretendía nada más que entretenerse.

“Solo lo hice por hacer un tiktok, no creí que se fuera a salir esto de control” Uziel Martínez, @uziel.ms

VIDEO: Dona su riñón y lo dejan

En TikTok el video de un hombre que donó su riñón se esta haciendo viral, y es que se lo dio a la mamá de su novia.

Sin embargo, un mes después del trasplante de riñón el usuario Uziel Martínez, @uziel.ms en la plataforma, dijo su novia lo dejó y se casó con otro.

“Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes” Uziel Martínez, @uziel.ms

El video del donante de riñón publicado el día 6 de enero, en menos de un día logro más de un millón de reproducciones.

Debido a lo rápido que su historia se extendió, el donante de riñón decidió hacer otros videos aclarando algunas dudas de los usuarios.

Y es que la mayoría los usuarios de TikTok atacó a su ex pareja por haberlo cambiado tan rápido pese a su sacrificio, uno de sus riñones.

En sus videos destacó que la donación de su riñón la hizo la hizo de manera voluntaria y que no se arrepiente puesto que no pretendía nada con su acción.

Sin embargo, debido a que padece de insomnio, por la noche decidió grabar el tiktok contando la historia de su riñón y relación fallida, la cual tardó en darse cuenta que se había hecho viral.

Asimismo el donante del riñón aclaró que actualmente se encuentra bien sentimental y fiscalmente, al igual que su ex pareja con quien dijo haber terminado en buenos términos.

“Ya estoy bien, estoy bien emocionalmente, creo que ella también, no tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos, no somos amigos pero tampoco nos odiamos” Uziel Martínez, @uziel.ms

Su vida, pese a no tener un riñón dijo la lleva a cabo de manera normal y espera que la falta de su órgano más adelante no le cause problemas.