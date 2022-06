J Balvin y Nodal protagonizan una dura polémica en redes sociales, y los memes al respecto no se hicieron esperar.

Los cantantes se han enfrascado en una guerra de declaraciones, luego de que J Balvin se burlara del nuevo look de Christian Nodal.

Aunque primero se pensó que todo estaba planeado, Christian Nodal no tardó en reaccionar a las burlas y le respondió a J Balvin.

Como en su momento lo hizo Residente, el sonorense acusó a J Balvin de manejar un doble discurso acerca de la salud mental.

Además, advirtió que grabará una canción dedicada a J Balvin, que promete ser una nueva ‘tiradera’ histórica.

Meme J Balvin y Christian Nodal (Especial / Twitter)

J Balvin y Nodal ya se están peleando hasta en los memes

J Balvin y Christian Nodal se están peleando en Instagram y hasta en los memes.

Luego de que J Balvin se burlara del nuevo look, los tatuajes y el rompimiento con Belinda, Christian Nodal explotó y lo amenazó en redes .

Para aliviar el ambiente tan tenso entre los artistas, los internautas se encargaron de rodear la situación con los mejores memes.

Meme J Balvin y Christian Nodal (Especial / Twitter)

Meme J Balvin y Christian Nodal (Especial / Twitter)

Los memes sobre la pelea entre J Balvin y Christian Nodal, no tardaron en volverse tendencia en Twitter.

Incluso, los internautas prevén -otro- nocaut para J Balvin.

“Christian Nodal ft. Residente”; “Sessions 49 this is the remix”; “Nadie te quiere Balvin”; “Parece que quieres que se te aparezca un Residente”, escribieron.

Meme J Balvin y Christian Nodal (Especial / Twitter)

Meme J Balvin y Christian Nodal (Especial / Twitter)

La tormenta mediática alrededor de J Balvin y Nodal está lejos de calmarse, al igual que los memes.

Y es que, vía Instagram, Christian Nodal anunció que el “rolón” para J Balvin saldrá a la luz a las 3 de la tarde .

¿Será una nueva tiradera?, ¿se habrá juntado con Residente?, son algunas de las preguntas de los fans.

Meme J Balvin y Christian Nodal (Especial / Twitter)

Meme J Balvin y Christian Nodal (Especial / Twitter)

Sin duda, en medio de la polémica entre los cantantes, los memes son el mejor remedio para que los fans desahoguen sus puntos de vista y hasta se diviertan.

“No pelien”; “Wey, era pudo pedo”; “J Balvin es ese wey que se lleva y no se aguanta”, se lee entre tuits y memes.

Meme J Balvin y Christian Nodal (Especial / Twitter)

Meme J Balvin y Christian Nodal (Especial / Twitter)

Meme J Balvin y Christian Nodal (Especial / Twitter)