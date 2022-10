Nani, una influencer en TikTok, se grabó llorando desesperada porque no le encuentra solución a un grave problema personal: está harta de trabajar.

Vía TikTok, la influencer dividió opiniones de los internautas al confesar que ella no vino a este mundo a trabajar en ningún puesto.

Más bien, está segura de que su mayor deseo es que alguien la mantenga para siempre.

Una influencer que se volvió viral en TikTok, rompió en llanto al confesar que está harta de trabajar y no encontrar otra manera de vivir.

La usuaria @asadodefasouwu en TikTok, aseguró que ella no nació para trabajar como lo hace el resto del mundo.

En realidad, desea que alguien en TikTok se apiade y la mantenga.

Sin imaginar las críticas que le lloverían después en TikTok, la influencer confesó sin pena que no le gusta trabajar bajo ninguna circunstancia.

A pesar de tener una hija bajo su cuidado .

“Por favor, esto es un llamado de solidaridad”, dijo la influencer en pleno llanto. Y agregó:

“Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa.”

