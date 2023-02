En TikTok, un usuario compartió el video de una mujer colgada en el techo de un hotel de la Ciudad de México.

A pesar de que muchos usuarios creen que se debe a una infidelidad, nadie termina de entender qué esta pasando.

Y es que desde el techo, la mujer parece estar discutiendo con varios oficiales y empleados del hotel quienes intentan bajarla.

Mujer se cuelga de techo de un hotel (captura de pantalla / Ricardo Lerín TikTok @ricrackdo )

La policía terminó interfiriendo en el caso de infidelidad de la señora

A través de su cuenta en TikTok, el usuario Ricardo Lerín o @ricrackdo en la plataforma, compartió el video de los que parece ser una infidelidad.

Y es que en el video, se ve a una mujer colgada en el techo de un hotel ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.

Al principio del TikTok, desde le techo, se ve a la mujer discutiendo con algunos empleados del lugar, y al poco tiempo se ve llegar a varios oficiales de policía para bajarla.

Pese a las imágenes, en la plataforma, los usuarios no lograron descifrar qué estaba pasando, pues el video tiene únicamente como fondo el tema ‘My Heart Will Go On’ de Céline Dion.

El TikTok, pese a que carece de contexto y su corta duración -9 segundos-, actualmente cuenta con más de 2 millones de reproducciones y miles de comentarios de parte de los usuarios.

TikTok de la mujer en el techo del hotel ofendió a varios usuasrios

El TikTok de la mujer en el techo de un hotel, luego de hacerse viral, al parecer ofendió a varios usuarios en la plataforma.

Y es que el creador del video los cuestionó sobre si querían el ‘story time’ de lo qué pasó con la mujer, lo cual a varios le contestaron que era “obvio” y que “la pregunta ofendía”.

Pues debido a la falta de información, varios usuarios compartieron divertidas teorías sobre lo qué la mujer haciendo en el techo del hotel: “sintonizando la antena” o “poniendo láminas”.