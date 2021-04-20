Fiona es una famosa hipopótamo del zoológico de Cincinnati, Estados Unidos, que acaba de convertirse en la testigo número uno del amor entre Nick Kelble y su novia Hayley Roll.

Una fotografía divulgada en redes sociales muestra el momento en que Fiona asoma su rostro bajo el agua mientras Nick Kelble expone arrodillado un anillo. Luego de que la pareja sellara su amor, compartieron las imágenes felices que la hipopótamo formara parte de un día tan especial.

Fiona pesó apenas 13 kilos cuando nació y pronto se convirtió en uno de los animales más populares del zoológico, con un programa en línea llamado 'The Fiona Show'.