¿Hay eclipse solar hoy 13 de agosto de 2025 en México? La verdad detrás de los rumores que se desataron.

Muchos aseguran que ocurrirá un eclipse solar este 13 de agosto, sin embargo, todo apuntaría a una especulación.

¿Es cierto que hay eclipse solar hoy 13 de agosto de 2025 en México? Esta es la verdad

Hoy 13 de agosto de 2025 en México no habrá un eclipse solar, la información es totalmente falsa. La NASA no ha reportado ningún evento astronómico para este día.

Se trata de un rumor que comenzó a circular en redes sociales y que muchos tomaron como algo cierto.

Eclipse solar (Unsplash)

Los internautas indicaron que se daría el eclipse más largo del siglo, pero no es así.

De cualquier manera, para este año los próximos eclipses que se esperan son estos:

7 de septiembre de 2025 (eclipse lunar total)

21 de septiembre de 2025 (eclipse solar parcial)

No obstante, estos eclipses de acuerdo con los astrónomos no podrán verse en México.

Eclipse solar (Adolfo Vladimir / Cuartoscuro)

Fecha exacta del eclipse solar más largo del siglo

El eclipse solar más largo del siglo será hasta el próximo lunes 2 de agosto del 2027.

Según revela la NASA, dicho evento astronómico contará con una duración máxima de 6 minutos con 23 segundos.

Sin embargo, el eclipse solar más largo del siglo no se verá en México, solo podrá apreciarse en Europa, África y Asia.

Especialmente en estos países y regiones:

España- Cádiz, Tarifa, Ceuta y Melilla

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Omán

Somalia (zona norte)

Medio Oriente

India (con visiones parciales)

Eclipse solar (Unsplash)

Además, otro eclipse solar, considerado el “más largo de la historia” y no solo del siglo también acontecerá más adelante.

Ese fenómeno está programado hasta el 16 de junio de 2186 con una duración máxima de 7 minutos con 29 segundos.

Gracias a ese tiempo, dicho eclipse superará al que pasó el año 743 a.C que llegó a los 7 minutos con solo 28 segundos.

Contrario al eclipse solar del 2027, el de 2186 sí se apreciará en México con una vista parcial.

Mientras que se verá en su totalidad en

Colombia

Venezuela

Guyana