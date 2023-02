Luego de que en Japón apreciera una bola gigante, los usuarios en redes ya han estado haciendo sus teorías sobre el OVNI-especialmente los otakus-, y ya hay quienes dicen que podría ser la esfera del anime Gantz.

Según lo que se ha reportado al respecto de esta bola gigante de hierro, es que apareció en los alrededores de la playa de Shizuoka.

Sin embargo, al no saberse qué es con exactitud esta bola gigante en Japón, ya se han mandado a especialistas de las Fuerzas Armadas y la Guardia Costera ; además han restringido el acceso a la playa.

De momento, no se ha acalorado el origen de la bola gigante en Japón por lo que se le ha catalogado como un OVNI (Objeto Volador no Identificado); no obstante, los otakus ya tienen sus teorías.

Otakus aseguran que la bola gigante en Japón es Gantz

Tras darse a conocer la noticia de la bola gigante que apareció en las playas de Japón, los usuarios y en especial los otakus, ya han hecho sus teorías de lo que podría ser.

Y es que los fans del anime y manga, aseguran que esta bola sería nada más y nada menos que Gantz.

Este es un manga seinen creado en el 2000 por Hiroya Oku , el cual combina la ciencia ficción y la ficción.

Aquí muestran que cada vez que un grupo de personas muere, estos reaparecen en un cuarto en donde hay una gran esfera negra llamada Gantz.

¿De qué trata Gantz? El manga con el que ha sido comparado la bola gigante en Japón

La aparición de la bola gigante en Japón, ha desatado varias teorías respecto a su orígen y es por eso que los otakus ya tienen una respuesta: se trataría de Gantz.

De acuerdo a la historia del manga Gantz, es una esfera de origen extraterrestre que lles revela a un grupo de humanos que han muerto.

Ahora están obligados a cumplir las órdenes de Gantz, siendo su premio salvar su vida si lo cumplen correctamente.

De acuerdo a la historia del anime de Gantz y del cual los usuarios han estado haciendo ya sus teorías sobre la bola en Japón, es un arma que tendría que servir a los humanos en contra de alienígenas.

Sin embargo, la información que se le dio a los humanos a través de la hija de un empresario, este decidió retorcerla en un juego sádico para diversión de inversionistas al que llamó Gantz.