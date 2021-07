En varios países del mundo, existe la creencia de que a los mexicanos nos gusta comer mucho picante e incluso, le ponemos salsa y chile a muchos platillos.

Sin embargo, en otros lugares, la gente también ha demostrado que les gusta el picante e intentan competir con los mexicanos.

Tras probar el chile ‘toreado’, la mujer puertorriqueña sufrió de un ataque de tos

Tal es el caso de una mujer puertorriqueña que decidió realizar un reto en TikTok donde debe probar un chile ‘toreado’ para demostrar que no solo en México se come comida picante.

“Esto es para que sepan que nosotros los puertorriqueños podemos con esto y más, no solo los mexicanos comen chiles ‘toreados’”, dice la mujer antes de probar este alimento.

“Nosotros también comemos esto, así que no se hagan”, continúa la mujer puertorriqueña llamada Ivonne Marie Hernand.

Tras probar el chile ‘toreado’, la mujer comienza a toser al punto de que casi se ahoga; incluso se le enrojecen los ojos.

La mujer puertorriqueña se justifica diciendo que el chile ‘toreado’ estaba caliente; sin embargo, el hombre que está grabando expresa que el chile olía muy fuerte.

Al final, la mujer puertorriqueña toma agua y chupa limones para intentar quitarse el picor de la boca.

Tras probar este chile ‘toreado’ la mujer puertorriqueña aseguró que no lo volverá a hacer

“¿Qué decía? ¿Qué decía, señora?”, le dice el hombre a la mujer puertorriqueña después de que logra quitarse el sabor del chile ‘toreado’.

En los comentarios, diversos usuarios aseguran que la mujer no aguantó nada y que los mexicanos comen chiles más picosos.

“La única diferencia es que nosotros los mexicanos si aguantamos. Cómete una pisquita de sal y se te quitará la picos”, escribió una usuaria.

Por su parte, otros internautas le comentaron a la mujer puertorriqueña que ella probó un chile jalapeño y que en México existen chiles más picosos.

“Eso es un jalapeño, eso no pica, no me quiero imaginar con un habanero”, “Y eso que no has probado el chile habanero”, escribieron otros usuarios.

Finalmente, varios seguidores de la mujer le desearon suerte para la próxima, pero la propia Ivonne aseguró que: “No habrá próxima”.