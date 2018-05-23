La ex estrella porno Mia Khalifa, reveló a través de su cuenta de Instagram que sufre de hiperhidrosis (sudoración excesiva en los pies y manos), lo que dejó con la boca abierta a sus más de 7 millones de seguidores que hasta el momento la imaginaban sudando de cuerpo completo pero por razones un tanto más eróticas.
“Tengo más confianza desde que encontré el tratamiento para la hiperhidrosis. No sólo puedes encontrarla debajo de tus brazos, sino también en tus pies y manos. Espero que de ahora en delante no vuelva a sentirme culpable por tomar la mano de alguien en una reunión de negocios", escribió.
I love these ladies so much!! @victoriaspecializes @savingfaceatx, y’all have made me so much more confident since I found out there was a treatment for hyperhidrosis (excessive sweating). Not only can you get it under your arms, but yo but can also get it in your feet, and men, you can also get it in your hands so you never have to feel self conscious about shaking someone’s hand in a business setting when yours is clammy or sweaty. The girls at @savingfaceatx will completely help you solve all of that!! Video of my experience coming soon!! ♥️
De acuerdo con la libanesa, desde hace un año recibe inyecciones con el fin de reducir la sudoración, pues tardó mucho tiempo en encontrar a los médicos adecuados que la ayudaran a superar esta condición. Claro que nadie lo notó cuando estaba sumergida en un jacuzzi o en medio de la regadera, según sus cintas XXX más vendidas.
