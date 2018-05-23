La ex estrella porno Mia Khalifa, reveló a través de su cuenta de Instagram que sufre de hiperhidrosis (sudoración excesiva en los pies y manos), lo que dejó con la boca abierta a sus más de 7 millones de seguidores que hasta el momento la imaginaban sudando de cuerpo completo pero por razones un tanto más eróticas.

“Tengo más confianza desde que encontré el tratamiento para la hiperhidrosis. No sólo puedes encontrarla debajo de tus brazos, sino también en tus pies y manos. Espero que de ahora en delante no vuelva a sentirme culpable por tomar la mano de alguien en una reunión de negocios", escribió.

De acuerdo con la libanesa, desde hace un año recibe inyecciones con el fin de reducir la sudoración, pues tardó mucho tiempo en encontrar a los médicos adecuados que la ayudaran a superar esta condición. Claro que nadie lo notó cuando estaba sumergida en un jacuzzi o en medio de la regadera, según sus cintas XXX más vendidas.