La Hora del Planeta 2026 se celebrará el sábado 28 de marzo a las 20:30 horas y se espera que millones de personas apaguen las luces durante 60 minutos para generar conciencia sobre el cambio climático.

Tras el éxito de la edición 2025, considerada la más grande hasta la fecha con participación en más de 118 países y 3 millones de horas dedicadas al planeta, este año se busca romper el récord y consolidar la iniciativa como el movimiento ambiental más masivo.

Se espera que la Hora del Planeta 2026 rompa el récord de la emisión anterior

La Hora del Planeta 2026 espera romper el récord de 3 millones de horas dedicadas al planeta, cifra que alcanzó la emisión anterior.

La Hora del Planeta deja a oscuras a las ciudades

Y es que en la 19ª edición de la Hora del Planeta se registró la participación de más de 118 países.

En más de 31 países fue tendencia el movimiento, por lo que La Hora del Planeta 2025 fue La Hora Más Grande por el Planeta hasta la fecha.

Sin embargo, se espera que La Hora del Planeta 2026 supere estas cifras, convirtiendo está emisión en la más grande.

El objetivo de La Hora del Planeta 2026 es generar conciencia sobre el cambio climático, consecuencias que se han vivido con más fuerza en los últimos años.

Y es que en los últimos años se han registrado temperaturas extremas en varias partes del mundo, afectando severamente al medio ambiente.

¿Por qué La Hora del Planeta 2025 fue La Hora Más Grande por el Planeta hasta la fecha?

La Hora del Planeta 2025 fue exitosa debido a la conjugación de varios elementos entre los que se encuentran:

Figuras públicas clave se unieron a la causa

Desde lugares emblemáticos hasta pequeñas comunidades, las luces se apagaron en todo el mundo

La Hora del Planeta se convirtió en tendencia en varios países

La participación de la ciudadanía fue mayor

Cabe recordar que cada año la Hora del Planeta evoluciona para seguir generando consciencia y seguir inspirando a millones de personas.

Por lo que se espera que La Hora del Planeta 2026 sea más grande que la emisión anterior y cuente con la participación de más personas alrededor del mundo.

El objetivo de la Hora del Planeta es que las personas tomen medidas tangibles más allá de la hora para el cuidado del medio ambiente.