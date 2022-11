En diversas redes sociales se ha generado una tendencia del rímel y los chavos han creado memes muy creativos.

Esta palabra en TikTok y diversas redes sociales, usualmente usado en doble sentido, ha servido como material usado para reírse.

Este figura retórica es usado especialmente por las mujeres para hablar sobre sus parejas y los memes son menos claros que el agua.

No están escondidos, no, no, sino que los usuarios han compartido estos memes como si se tratarán de mensajes en clave y muy parecidos al teléfono descompuesto.

Aquí te compartimos los mejores memes del rímel creados por los usuarios de redes sociales.

Mejores memes del rímel

La palabra rímel ahora en lugar de tener relación con los cosméticos, ahora tendrá un significado más sexual dentro de memes.

Algunos usuarios incluso ahora usando la palabra rímel se sienten fuera de contexto y expresan sus sentir con memes.

Los memes de la chaviza y el rímel son la nueva onda

Las nuevas generaciones son más rápidas que nosotros para crear dobles sentidos incluso en objetos tan insignificantes como el rímel.

En este caso un rímel seco no es tan bueno como el curveado, pero a pesar de sus grandes diferencias estos son poco perceptibles para los hombres.

De hecho este objeto ahora con denotación sexual es poco entendido por los jóvenes y es poco comprensible por los heterosexuales.

Ahora tener un rímel estará de onda entre los jóvenes y para muchos resultará en una experiencia gratificante que quizás no vuelvan a tener.

Este objeto para referirse al pene ahora para muches jovénxs tiene un significado muy profundo y las conversaciones se tornarán raras.

Ahora para hablar con tus amigas acerca de tu novix podrás referirte a él como rímel y no le tendrás que dar ni siquiera un adjetivo.

Así el rímel ahora se convertirá en una palabra más con significado sexual nunca antes vista y entre memes.