Uno de los eventos astronómicos más importantes fue sin duda el eclipse lunar 2022, también conocido como “luna de sangre” que, tal y como se esperaba, dejó los mejores memes.

Y es que este eclipse lunar total -también conocido como “luna de sangre”- que ocurrió durante la madrugada de este martes 8 de noviembre, dejó varios memes a su paso.

¿La razón? Pese a que fue visible en varias partes de América Latina y México, en la CDMX y parte del área metropolitana, el eclipse lunar 2022 y la luna de sangre no se pudieron disfrutar debido a la presencia de nubes.

Así es, en uno de los eventos astronómicos que no volverá a ocurrir sino dentro de unos dos o tres años aproximadamente como lo fue el eclipse lunar y la luna de sangre, las nubes hicieron lo suyo y lo “taparon”.

Es decir que, aunque algunos usuarios sí pudieron disfrutar incluso por transmisiones en vivo la luna de sangre y el eclipse, la mayoría de los capitalinos se frustraron al estar el cielo nublado.

Los memes “funan” a las nubes por no dejarlos ver el eclipse lunar 2022 y la luna de sangre

Desde hace varios días que muchos esperaban el evento del eclipse lunar 2022 y la luna de sangre que tendría lugar durante la madrugada de este 8 de noviembre.

Sin embargo, muchos de los esfuerzos fueron en vano ya que, las nubes decidieron “eclipsar” a la luna de sangre, la cual no se repetirá sino hasta el 2025.

Por lo que en redes sociales, los memes que “funaron” a las nubes por tapar al eclipse lunar 2022 y la luna de sangre, no se hicieron esperar.

Pues muchos se sintieron frustrados y decepcionados al no poder disfrutar bien de la luna de sangre y el eclipse lunar 2022 de este año.

Por lo que ahora muchos tendrán que esperar hasta el 2025 hasta que el evento se vuelva a repetir.

Memes "funan" a las nubes por tapar el eclipse lunar y la luna de sangre 2022 (Especial )

Memes también arremeten contra sus celulares por el eclipse lunar 2022

El eclipse lunar 2022 y la luna de sangre se llevaron a cabo durante la madrugada de este 8 de noviembre, llegando a su punto máximo en la CDMX aproximadamente a las 6 de la mañana.

Sin embargo, no solamente muchos de los capitalinos no pudieron disfrutarlo ante la presencia de las nubes, sino que varios usuarios aseguraban que sus cámaras no le hacían justicia al eclipse lunar y a la luna de sangre 2022.

Por más que querían tomar una buena foto o video del evento astronómico , sus aparatos tecnológicos no los dejaron.

Por lo que no solo la presencia de nubes “arruinó” la experiencia de muchos ante el eclipse lunar y luna de sangre 2022, sino que también culparon a sus celulares.

Afortunadamente, hubo varias buenas fotografías y videos que ya se han compartido en redes sociales -además de los memes-, para quienes se perdieron del eclipse y luna de sangre 2022.

Memes "funan" a las nubes por tapar el eclipse lunar y la luna de sangre 2022 (Especial )

