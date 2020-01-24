Las redes sociales han enloquecido nuevamente en los últimos días con el famoso Dolly Parton Challenge, pues fue la propia cantante estadounidense quien se encargó de compartir una serie de fotografías en sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram.

El reto es muy sencillo, pero decenas de famosos se han sumado a él con sus propias versiones. Fue después de celebrar su cumpleaños 74 cuando Dolly Parton publicó una imagen de la manera en que compartiría cuatro fotos suyas en las diferentes redes sociales.

La primera corresponde a Linkedin, y Parton optó por una imagen donde luce con un atuendo elegante. Para Facebook, la artista eligió otra foto menos formal en la que aparece con un suéter navideño que contiene la leyenda “Holly Dolly”.

Para la imagen correspondiente a Instagram utilizó una imagen de su juventud en blanco y negro, donde posa con una guitarra. Finalmente, la foto usada para la aplicación de citas Tinder, Dolly Parton subió una de su aparición en la revista Playboy de 1978.

Unirse al #DollyPartonChallenge es muy sencillo

El Challenge llamó la atención de varios famosos que han publicado su propia versión, pero también de miles de usuarios en las reces sociales. Para hacer el reto de Dolly Parton solo hace falta mucha creatividad, y alguna aplicación para editar fotografías.

Fotor, Pixiz y Layout son algunas de las apps en línea totalmente gratuitas para editar fotos. Celebridades como Mark Hamill, Mark Ruffalo, Jennifer Garner y Miley Cyrus no dudaron en sumarse al Dolly Parton Challenge.