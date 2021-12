Disfrazados de Spider-Man se ponen a bailar durante función de ‘No Way Home’ y se vuelven virales.

No es un secreto que uno de los estrenos más esperados del año fue ‘Spider-Man: No Way Home’, la última película que culmina la trilogía del superhéroe arácnido.

Y es por eso que, muchos fanáticos han hecho hasta lo imposible por ir a ver ‘Spider-Man: No Way Home’, incluido el disfrazarse como Spider-Man para sentirse en la piel de Peter Parker.

A través de un video subido a la plataforma de TikTok, un usuario grabó como varios asistentes a la sala del cine iban disfrazados como Spider-Man.

Pero lo sorprendente no fue ver a varios cosplayers en el traje de Spider-Man, sino que minutos antes de la función, comenzaron a bailar.

Baile de Spider-Man en función de 'No Way Home' (@brekelmilagro / TikTok)

Se disfrazan para ver ‘Spider-Man: No Way Home’

Según un video subido por el usuario “@ brekelmilagro ”, no menos de 10 personas iba caracterizadas ya fuera como Spider-Man o como algún personaje clásico de Marvel.

Y, ante la emoción del estreno de la nueva película de Spider-Man, quienes iban como el amigable Hombre Araña, no controlaron sus ganas de bailar a mitad de la sala de cine.

Aunado a que los asistentes aprovecharon para animarlos más y ponerles música para que estos Spider-Man siguieran con sus bailes.

Fue tanto el descontrol en la sala de cine minutos antes de la proyección de ‘Spider-Man: No Way Home’ que parecía una verdadera fiesta.

Incluso, algunos de los otros espectadores que estaban listos para disfrutar de una función de ‘Spider-Man: No Way Home’, se unieron a los cosplayers a bailar justo en el piso debajo de la pantalla del cine.

Esto solo fue una muestra de lo bien que la han pasado los fans de Spider-Man y Marvel en general tras el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’.

La película se perfila para romper todos los récords en taquillas y en audiencias.