Tras una larga espera, la ex bailarina erótica Mujer Luna Bella compartió el video que hizo junto a La Mars, la chica de 16 años que abandonó la preparatoria.

A lo largo de 17 minutos, la también “camgirl” desnudó a Aguirre con una serie de preguntas en las que habló sobre su vida privada y planes a futuro ahora que dejó sus estudios.

La joven también comentó que le gustan muchos los idiomas y eso es algo que no ha dejado de aprender, pero pocas personas lo saben, como el hecho de que también toca la batería.

Con respecto a las declaraciones de Adela Micha, desmintió el que la haya corrido y aseguró que a nadie le sirve saber quién es Benito Juárez.

Finalmente, y para consentir a sus seguidores, los dos fenómenos más virales del momento probaron distintos sabores de condón y Mujer Luna Bella permaneció semidesnuda.