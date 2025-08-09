Una joven identificada como Isbella González compartió en redes sociales que fue despedida de su trabajo tras cumplir su sueño de viajar a Europa de vacaciones.

En su cuenta de TikTok, Isabella González, de 25 años de edad, dio a conocer que tras solicitar sus vacaciones sin goce de sueldo para cumplir su sueño de conocer Europa, su empresa decidió dar por terminada la relación laboral.

Isabella González explicó cómo fue despedida tras sus vacaciones en Europa

En respuestas al video donde dio a conocer su triste destino, Isabella González, de 25 años de edad, informó que. en un primer momento personal de su empresa avaló sus vacaciones sin goce de sueldo, pero al regresar del viaje le informaron de su despido.

La joven además se desempeñaba como trabajadora independiente por “honorarios”, por lo que la empresa no estaba obligada a una indemnización completa.

En respuestas a su video, usuarios de TikTok mostraron, en su mayoría, apoyo a Isabaella, al acusar a la empresa de negligencia porque las vacaciones fueron solicitadas sin goce de sueldo.

Pero hubo otros que cuestionaron la decisión de la joven al no ofrecer más detalles sobre las condiciones de la relación laboral. en caso de la viabilidad de posibles acciones legales en contra de sus empleadores.

¿Qué pasó con las vacaciones dignas en México?

El 1 de enero de 2023 entró en vigor el decreto que estableció las vacaciones dignas para las personas trabajadoras en México de 12 días al cumplir su primer año de servicios.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los días de vacaciones por año trabajado son los siguientes:

Año 1: 12 días.

Año 2: 14 días.

Año 3: 16 días.

Año 4: 18 días.

Año 5: 20 días.

6 a 10 años: 22 días.

11 a 15 años: 24 días.

16 a 20 años: 26 días.

21 a 25 años: 28 días.

26 a 30 años: 30 días.

Pese a la nueva ley, aún existen ciertas lagunas en su aplicación, pues aún no queda claro si las vacaciones pueden ser solicitadas por todos los días asignados o se tiene que dividir en plazos.