Conductor de Uber pide abrazo a su pasajero para que no lo multen

En redes sociales, es común encontrarse con diversas historias que parecen peculiares o insólitas, pero algunas destacan debido a lo divertido y curioso del suceso.

Un usuario en Twitter llamado ‘Lord Pollo’ publicó que un conductor de Uber le pidió un abrazo para que no lo multaran en el aeropuerto.

Un conductor de Uber pide abrazo a pasajero para no ser multado (Captura de Pantalla)

“Mientras tu me ignoras, el del Uber en Torreón: - ¿Si me puedo despedir con un abrazo joven fíjese que si no me multan en el aeropuerto?”, escribió ‘Lord Pollo’.

Esta publicación ha generado miles de reacciones y cientos de comentarios entre los seguidores de ‘Lord Pollo’ en Twitter.

“Chúpale la oreja para que no haya falla”, “Me voy a volver Uber para poder abrazarte”, “Hoy me pasó también en Torreón! ¿Habrá sido el mismo?”, fueron algunos comentarios.

Usuarios aseguran que los choferes de Uber en otros estados también piden abrazos

“Le susurras al oído algo al abrazarlo”, “En Torreón así somos de educados y buena ondita”, “Más bien te vio pachoncito y oliendo a mantecada”, fueron otros comentarios.

Además, otros usuarios aseguraron que conductores de Uber en otros estados también les han pedido abrazos para no ser ‘multados’ en los aeropuertos.

“Me pasó lo mismo en GDL”, “Haha me pasó en León”, “yo gritándole al Uber en Mérida “TÍOOOO”, confesaron varios seguidores de ‘Lord Pollo’.

A pesar que esta publicación se viralizó rápidamente, se desconoce la veracidad de esta historia; además, Uber no ha hecho comentarios al respecto.

En los últimos años, se han reportado casos en que a los choferes de Uber o Didi, se les multa por prestar sus servicios en zona federal de los aeropuertos.

Estas sanciones a los conductores de Uber pueden llegar hasta las 500 UMA, es decir más de 40 mil pesos.

El servicio de Uber también ha sido rechazado por los taxis convencionales

Actualmente, Uber es uno de los medios de transporte público más utilizado a nivel mundial.

Sin embargo, Uber ha provocado el rechazo, en ocasiones violento, de los taxistas regulares que argumentan la falta de concesiones.

Tan solo, a finales de 2020, conductores del servicio de Didi y Uber, reportaron que vive una ‘cacería’ por parte de las autoridades de Autotransporte y de taxistas de Torreón.