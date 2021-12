Invitan a celebrar a la Macroplaza si aparecen los 3 Spider-Man en ‘Spider-Man: No Way Home’ tras su estreno este 15 de diciembre.

El furor por el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha llegado a sus límites, tanto que en Facebook ya se está convocando a una celebración en la Macroplaza.

Pero eso solo se llevará acabo de aparecer los 3 actores en ‘Spider-Man: No Way Home’ que han interpretado a Spider-Man en las versiones anteriores - Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Hollad- .

El evento que podría hacerse realidad en Spiderverse en ‘Spider-Man: No Way Home’ es uno de los grandes atractivos de la nueva película de Marvel.

Por lo que, de cumplirse, el evento en Facebook, ya han convocado a quienes quieran unirse en la Macroplaza de Monterrey, Nuevo León.

Evento masivo en Macroplaza por si salen los 3 Spider-Man (Facebook)

El gobierno de Monterrey aprueba celebración en la Macroplaza si aparecen los 3 Spider-Man

La posible aparición de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en ‘Spider-Man: No Way Home’ tiene emocionados a todos los fans de Marvel en el mundo, incluidos a los de Monterrey.

Y es tanta su emoción y esperanza de ver a los 3 Spider-Man en ‘No Way Home’ que el evento al que se convocó para celebrar en la Macroplaza de Monterrey de aparecer los tres actores, ya fue aprobada por el gobierno de Nuevo León.

De acuerdo a la información, la cita en la Macroplaza será este 15 de diciembre en punto de las 10 de noche y se esperan al menos unas 6 mil 700 personas , quienes ya han confirmado su asistencia en el recinto.

Según reveló el organizador de la celebración por si aparecen los 3 Spider-Man en ‘Spider-Man: No Way Home’, el Gobierno de Monterrey ya lo contactó para brindarle el trato de evento masivo, por lo que habrá elementos de seguridad.

Jaime Rodríguez Calderón invita el evento masivo en Macroplaza por si salen los 3 Spider-Man (Jaime Rodríguez Calderon / Facebook)

Jaime Rodríguez Calderón invita a la celebración del ‘Spiderverse’

El estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ y la posible aparición de los 3 Spider-Man, ha hecho que hasta el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón , invite al evento de celebración en la Macroplaza.

“Yo no tengo duda de que el Spiderverse será real. No cuenten de qué trata la película, ni el final, no sean canijos; cáiganle disfrazados” Jaime Rodriguez Calderon, ex gobernador de Nuevo León