Un joven compartió su cuarto “tercermundista” en un video de TikTok, y se hace viral. Esto, como parte de la tendencia de publicar realidades que no son de ‘primer mundo’.

En el video, ‘Carax’ (como se hace llamar en TikTok) describe su cuarto “tercermundista”, mientras lo va mostrando, el cual por cierto comparte con su hermana.

En el supuesto cuarto “tercermundista” podemos ver unas literas y un foco colgando de la pared (sin aplanar), pues no hay dónde más colocarlo.

“Tengo algo mucho más valioso: unos padres increíbles, trabajadores y honestos que me han inculcado valores”

Pero eso no es todo, lo que se ha llamado cuarto “tercermundista” es la muestra del más puro ingenio mexicano, pues incluso cuenta con un bote de basura colgante .

Esto, porque ‘Carax’ tiene un perrito y ya sabemos que les encanta revisar dentro. Además, la pañalera de la mascota cuelga de una de las paredes en el cuarto “tercermundista”.

Para colocar el foco, el joven conectó una extensión al socket que desciende hasta un tablero que usaba en la secundaria y en la cual puso dos contactos. Así el cuarto “tercermundista”.

Asimismo, la ventana se cierra gracias a dos tachuelas que deben retirarse si se desea abrirla. Todo lo anterior ha hecho de un cuarto “tercermundista”, una sensación.

Y es que ‘Carax’ se las ha ingeniado para que un cuarto “tercermundista” sea perfectamente funcional y hasta práctico , cosa que todos le aplauden.

“Me baño a jicarazos y sabes qué no me da vergüenza decirlo, me daría pena robar”

‘Carax’.