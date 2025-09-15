¿Cómo se veía en realidad Miguel Hidalgo y Costilla? Se ha reavivado el misterio de su rostro este 15 de septiembre, en el Grito de Independencia.
Y es que desde hace muchos años que existe el misterio de cómo se veía en realidad Miguel Hidalgo y Costilla, pues hasta el momento los retratos que existen solo han sido interpretaciones de artistas.
¿Cómo se veía Miguel Hidalgo y Costilla? Reavivan el misterio de su rostro este 15 de septiembre en el Grito de Independencia
Este 15 de septiembre es el Grito de Independencia, y como cada año se ha reavivado el misterio del rostro de Miguel Hidalgo y Costilla.
Este misterio en torno al rostro de Miguel Hidalgo y Costilla, quien es conocido como el Padre de la Patria mexicana, es un tema que ha intrigado a historiadores y al público en general.
Pues el rostro que se conoce de Miguel Hidalgo y Costilla, en realidad fue mandado a hacer por Maximiliano de Habsburgo en 1865 para conmemorar los 55 años de la Independencia.
Este retrato fue hecho por el pintor oficial de la corona, Joaquín Ramírez; sin embargo, Miguel Hidalgo y Costilla nunca fue retratado en vida pues estos estaban reservados para la clase alta.
Aunado a esto, las ideas revolucionarías de Miguel Hidalgo y Costilla hicieron que se tuviera prohibido hablar de él, por lo que murió sin saberse su verdadero rostro.
¿De quién es el rostro que hoy en día conocemos como el Miguel Hidalgo y Costilla?
Este 15 de septiembre se celebra el Grito de Independencia y con ello, se reavivó el misterio del rostro de Miguel Hidalgo y Costilla.
Pues la representación que todo México conoce no es en realidad Miguel Hidalgo y Costilla, y hasta la fecha se desconoce cómo era su apariencia.
El retrato fue mandado a hacer por Maximiliano de Habsburgo por su pintor oficial, pero él sin tener datos de Miguel Hidalgo y Costilla ni tampoco fuentes que lo orientaran, aseguran que retrató a un amigo suyo que era un botánico alemán.
Si bien esta información no ha sido corroborada, se dice que el retrato de Miguel Hidalgo y Costilla que ha estado por más de 150 años en la historia de México, pertenece a un botánico de la corte real de Maximiliano.
Aseguran que el único retrato que se acerca a cómo se veía Miguel Hidalgo, está en el Castillo de Chapultepec, siendo una pequeña figura que representaría al cura de la Independencia Mexicana.