Una cirugía para bajar de peso casi la mata; se animó a pagarla porque tenía descuento.

Esto le sucedió a una mujer identificada con el nombre de Leanne O´Driscoll, de 43 años de edad, que se sometió a un procedimiento clínico en Turquía para perder peso.

No obstante, la cirugía de Leanne fue fallida y por poco muere debido a una complicación.

El medio The Mirror informa que Leanne O´Driscoll es una mujer del oeste de Irlanda, que buscaba una solución rápida para bajar de peso.

Aunque había probado varias dietas, ella no se encontraba en su peso ideal, por lo que se puso a investigar.

Los resultados de su búsqueda no fueron nada alentadores porque descubrió que en Irlanda la lista de espera para las cirugías de pérdida de peso eran de 10 años.

Ante tal situación encontró una alternativa más barata, una operación en Turquía que solo costaba 51 mil 148 pesos y a la que podía someterse de inmediato.

Sin embargo, esa cirugía se convertiría en una verdadera pesadilla.

Luego de hacerse la cirugía para bajar de peso, Leanne O´Driscoll señala que no se sentía bien.

Tenía dolor y vomitaba sangre, aunque las enfermeras le decían que era normal.

Después de una semana de recuperación, esta mujer regresó a casa, pero en el vuelo comenzó a tener temblores.

Y en su casa terminó por desplomarse quedando inconsciente.

Fue la hermana de Leanne O´Driscoll quien creyó que su familiar estaba deshidratada, aunque después la descubrió tirada en el suelo y llamó a la ambulancia.

Ya en el hospital se halló que su bazo había resultado dañado en la cirugía y su cuerpo había tenido un shock séptico, por lo que se lo extirparon.

Debido a la hemorragia interna, esta mujer tuvo que recibir un total de 11 pintas de sangre en una transfusión de emergencia.

Una semana después, Leanne O´Driscoll volvió a casa y se recuperó.

No obstante, se encuentra muy arrpenentida de haberse operado, porque ahora debe tomar tener muchos cuidados tras el shock séptico que sufrió.

“Ojalá nunca me hubieran operado. Estaré tomando antibióticos por el resto de mi vida, algo que casi pierdo, porque ya no tengo inmunidad. Incluso una infección menor podría matarme. Tengo suerte de estar viva; no cometas el mismo error que yo”

Leanne O´Driscoll