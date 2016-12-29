Al menos 12 agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala serán destituidos tras la publicación de un video en donde se les ve festejando en compañía de una mujer desnuda y con bebidas alcohólicas.

La invitada, quien el subdirector de Investigaciones Criminales, Stu Velasco, asegura no es parte de la PNC, baila para los presentes mientras se toca de forma erótica sobre una patrulla. Las imágenes fueron captadas el pasado 22 de diciembre.

Al respecto, el director de la PNC, Nery Ramos, calificó el acto de deshonroso, ofreció disculpas en nombre de la institución y aseguró que los oficiales involucrados serán destituidos, además de que realizará una evaluación sobre el resto de sus elementos.

"Rechazamos enérgicamente las acciones de estos agentes que actuaron apartados de las normas jurídicas, éticas y morales que rigen el actuar de todo integrante de esta institución".