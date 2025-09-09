El fenómeno Objeto Volador No Identificado (OVNI) será analizado en una tercera audiencia pública en Estados Unidos; esta será la hora en México.

La audiencia se celebrará mañana martes 9 de septiembre en el Congreso de Estados Unidos, bajo el nombre ‘Restaurar la confianza pública a través de la transparencia de la UAP y la protección de los denunciantes’.

La UAP son las siglas en inglés (Unidentified Anomalous Phenomena) de Fenómenos Anómalos No Identificados, que es un término utilizado por Estados Unidos más profundo que OVNI.

Horario para México de la audiencia pública en Estados Unidos sobre el fenómeno OVNI

Desde 2023 iniciaron las audiencias públicas en Estados Unidos para analizar el fenómeno OVNI.

En esta tercera audiencia en el Congreso de Estados Unidos se espera la participación de cuatro testigos claves:

Jeffrey Nuccetelli, veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Alexandro Wiggins, jefe de Operaciones y especialista en Radares George Knapp, periodista de investigación Dylan Borland, testigo de la UAP y veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

La cita para la audiencia será en el centro de visitantes del Capitolio, según anunció Anna Paulina Luna, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Desclasificación de Secretos Federales.

La hora de la audiencia será a las 07:00 horas, horario de México, pues en Estados Unidos se desarrollará a las 09:00 horas local.

OVNIs (Captura de video)

Jaime Maussan se alista para la audiencia pública en Estados Unidos sobre el fenómeno OVNI

Jaime Maussan, periodista y experto en ufología, ya se prepara para la audiencia pública en Estados Unidos sobre el fenómeno OVNI.

En sus redes sociales el ufólogo presentó detalles sobre los testigos que acudirán a la tercera audiencia pública en materia del fenómeno OVNI, con el fin de informar a la población sobre qué esperar mañana en Estados Unidos.

Sobre Jeffrey Nuccetelli, veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Jaime Maussan dijo que cuenta con mucha experiencia sobre el avistamiento de OVNIs, pues ha declarado públicamente los reportes que ha recibido.

Alexandro Wiggins, jefe de Operaciones y especialista en Radares, cuenta con más de 23 años de servicio, y en palabras de Jaime Maussan, ha rastreado cuatro OVNIS.

Jaime Maussan también habló sobre el periodista George Knapp, de quien dijo “será muy importante ya que es una de las mayores autoridades en el fenómeno OVNI”, por su labor desde finales de la década de 1980.

Finalmente, sobre Dylan Borland, Jaime Maussan lo llamó un testigo interesante que podría dar la gran sorpresa, pues no hay referencias sobre su relación con el fenómeno OVNI; no obstante, trabajó 3 años en la Fuerza Aérea y como analista de inteligencia geoespacial.